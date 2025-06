Alemã Annalena Baerbock eleita chefe da Assembleia Geral da ONU

A política verde Annalena Baerbock foi ministra do Exterior no governo de Olaf Scholz. Ela assume o cargo majoritariamente cerimonial em 9 de setembro, antes da abertura da reunião anual da entidade, em Nova York.A ex-ministra alemã do Exterior Annalena Baerbock foi eleita presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira (02/06). Baerbock, que é filiada ao Partido Verde alemão e integrou o gabinete do ex-chanceler federal e social-democrata Olaf Scholz, terá mandato de um ano na ONU e assume o cargo em 9 de setembro. A alemã era a única candidata à chefia da Assembleia Geral e foi aprovada em votação secreta por representantes de 167 dos 193 países com assento na entidade. Ela exercerá um cargo de caráter majoritariamente cerimonial e abrirá a 80ª sessão da Assembleia Geral em Nova York, nos Estados Unidos. O posto é tradicionalmente ocupado por ex-ministros do Exterior ou diplomatas experientes. Quem é Annalena Baerbock Baerbock, de 44 anos, é a quinta mulher a ocupar a presidência da Assembleia Geral da ONU desde a criação da entidade, em 1945. À frente do cargo, caberá a ela comandar as reuniões da Assembleia Geral e definir a ordem do dia. Apesar de ter um papel mais cerimonial, ela poderá exercer alguma influência sobre processos decisórios nos bastidores, como a eleição em 2026 do novo secretário-geral da ONU, posto mais alto da entidade, hoje ocupado pelo português António Guterres. Também em 2026, a Alemanha deve se candidatar a um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2027-2028. Críticos da alemã a acusam de ser pouco diplomática. Como ministra, ela se posicionou de forma clara contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, e já chegou a se referir ao presidente chinês Xi Jinping entrevista como "ditador". Reeleita deputada federal ao Bundestag (parlamento alemão) em fevereiro de 2025, Baerbock irá se licenciar do mandato. ra (ots)