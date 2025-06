Trump diz que ataque contra protesto por reféns israelenses 'não será tolerado' nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou nesta segunda-feira (2) o ataque com lança-chamas contra um ato de apoio à libertação de reféns israelenses em Gaza e o atribuiu às políticas migratórias de seu antecessor democrata Joe Biden.

Aos gritos de "Palestina livre!", um homem realizou um ataque com um lança-chamas de fabricação caseira durante uma manifestação no domingo em Colorado (oeste), informaram as autoridades, que mencionam oito feridos.