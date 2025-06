Israel impede jornalistas de acessar vila na Cisjordânia de diretor que venceu Oscar

Soldados e policiais israelenses impediram, nesta segunda-feira (2), que jornalistas da AFP e de outros meios internacionais entrassem na vila do diretor palestino Basel Adra, vencedor do Oscar, que os convidou.

Seu filme “Sem Chão” ("No Other Land", no título original), realizado junto com o israelense Yuval Abraham, aborda o deslocamento forçado dos palestinos em Masafer Yatta, região da Cisjordânia ocupada, declarada zona militar restrita por Israel nos anos 1980.