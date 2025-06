França anuncia 79 detenções durante festa do título do PSG

As autoridades francesas anunciaram que 79 pessoas foram detidas na segunda onda de operações durante as comemorações pelo título do Paris Saint-Germain (PSG) na Liga dos Campeões.

O PSG derrotou a Inter de Milão por 5-0 na final de sábado à noite em Munique. No domingo, a equipe retornou a Paris para uma recepção triunfal na avenida Champs Élysées e no estádio Parque dos Príncipes.