Com drones, Ucrânia destrói 41 aviões de guerra dentro da Rússia

O ataque, ocorrido na véspera das negociações de paz, hoje, em Istambul, marcou uma escalada do conflito. Enquanto a operação com os drones ucranianos era executada, Kiev também sofria um golpe devastador, com a Rússia atacando uma base de treinamento militar e matando pelo menos 12 soldados - outros 60 ficaram feridos.

O ataque em Irkutsk, na base aérea de Belaya, tratou-se do primeiro local na Sibéria a ser atingido por drones da Ucrânia desde o início da guerra. A base de Olenya, na região de Murmansk, é um dos principais campos de aviação estratégicos da Rússia, hospedando aeronaves com capacidade nuclear.

Um oficial militar ucraniano, que falou com a Associated Press sob condição de anonimato para revelar detalhes operacionais, disse que o ataque levou mais de um ano e meio para ser executado e foi supervisionado pessoalmente por Zelenski, que considerou os resultados "absolutamente brilhantes" em uma postagem nas redes sociais.

A fonte militar disse ter se tratado de uma operação "extremamente complexa", envolvendo o uso de drones FPV (com câmeras que transmitem em tempo real para óculos ou monitor) dentro da Rússia. Para isso, os equipamentos foram escondidos em contêineres de madeira, transportados por caminhões que entraram clandestinamente no território russo. No momento certo, as partes de cima dos contêineres foram abertas remotamente e os drones voaram para atingir os aviões de guerra russos simultaneamente, como explicou a fonte militar ucraniana. Segundo Zelenski, os envolvidos na operação foram retirados da Rússia antes que os ataques fossem executados.

Imagens de redes sociais compartilhadas pela mídia russa mostraram drones saindo dos contêineres e outros já abatidos. Em um dos vídeos, homens sobem nos caminhões para tentar deter os drones.