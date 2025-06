Colapso de duas pontes em intervalo de horas deixa mortos na Rússia

Ao menos sete morreram e dezenas ficaram feridos em incidentes envolvendo trens em duas regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Autoridades dizem ter havido explosões e acusam "atos de terrorismo".Duas pontes desabaram em diferentes regiões da Rússia que fazem fronteira com a Ucrânia, descarrilando trens, matando pelo menos sete pessoas e ferindo dezenas, disseram as autoridades russas na manhã deste domingo (01/06), enquanto um político russo chamou Kiev de "enclave terrorista". Não é possível confirmar de forma independente se os incidentes nas regiões vizinhas estavam relacionados. As áreas no sul da Rússia têm sido alvo de ataques frequentes da Ucrânia durante a guerra que a Rússia iniciou com sua invasão em grande escala há mais de três anos. Investigadores afirmaram que os colapsos foram causados por explosões, que chamaram de "atos de terrorismo", segundo a agência de notícias Interfax. O Comitê Investigativo da Rússia, a principal agência de investigação criminal do país, disse em um comunicado que as explosões causaram o colapso das duas pontes, mas não deu mais detalhes. "Os incidentes relatados foram classificados como atos de terrorismo", disse Svetlana Petrenko, porta-voz do Comitê Investigativo. Sete mortos em Bryansk Sete pessoas morreram e 69 ficaram feridas quando uma ponte rodoviária caiu sobre os trilhos de uma ferrovia, descarrilando um trem que se aproximava na região de Bryansk na noite de sábado, informaram o governo russo e as autoridades regionais. A empresa ferroviária russa Ferrovias Russas postou inicialmente no aplicativo de mensagens Telegram que o colapso da ponte de Bryansk foi o resultado de uma "interferência ilegal na operação de transporte", mas a postagem foi removida posteriormente. O governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, disse no Telegram que 47 pessoas foram hospitalizadas. Três crianças estavam entre os feridos, sendo que uma estava em estado grave, disse ele. Colapso em Kursk O colapso na região de Kursk ocorreu no início deste domingo enquanto um trem de carga atravessava a ponte, disse Alexander Khinshtein, governador interino da região, e a Ferrovias Russas no Telegram. "Parte do trem caiu em uma estrada sob a ponte", disse Khinshtein. Ele acrescentou que a locomotiva pegou fogo, que foi rapidamente extinto. Um dos maquinistas sofreu ferimentos na perna e ele e a equipe que operava o trem foram levados para um hospital local, acrescentou Khinshtein. Ele postou uma foto de vagões descarrilados em uma ponte danificada sobre uma estrada. "Enclave terrorista" Andrei Klishas, membro do Conselho da Federação, a câmara alta do Parlamento russo, disse no aplicativo de mensagens Telegram que o incidente em Bryansk mostra que "a Ucrânia há muito perdeu os atributos de um Estado e se transformou em um enclave terrorista". O canal russoa Baza, no Telegram, que frequentemente publica informações obtidas de fontes dos serviços de segurança e da polícia, informou, sem fornecer provas, que de acordo com informações preliminares, a ponte de Bryansk havia sido afetada por uma explosão. Desde que a guerra começou em fevereiro de 2022, houve bombardeios transfronteiriços contínuos, ataques de drones e ataques secretos da Ucrânia para as regiões de Bryansk, Kursk e Belgorod, que fazem fronteira com a Ucrânia. md (Reuters, DPA, AP)