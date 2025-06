As cinco missões de Ancelotti em sua estreia pelo Brasil

Depois de uma calorosa recepção no Brasil, chegou a hora de trabalhar: Carlo Ancelotti estreia no comando da Seleção na próxima quinta-feira (5), contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com a missão de reconciliar a equipe com a torcida. Ancelotti é a grande aposta para que Vinícius Júnior, Raphinha e companhia melhorem o desempenho do time brasileiro antes do Mundial do ano que vem.

Embora esteja na zona de classificação direta a quatro rodada do fim das Eliminatórias, o Brasil ocupa apenas a quarta colocação, com dez pontos a menos que a líder Argentina, que já garantiu sua vaga. Estas são as cinco missões de Ancelotti, que nesta segunda-feira comanda seu primeiro treino para o jogo no Equador, antes do duelo contra o Paraguai, em São Paulo, no dia 10 de junho. - Encontrar um camisa 9 - A fonte parece ter secado: acostumado com artilheiros de alto nível como Romário, Ronaldo e Adriano, o Brasil atualmente carece de um centroavante confiável.

Nestas eliminatórias, Igor Jesus, do Botafogo, foi o único da posição a marcar e ficou fora da primeira lista de Ancelotti. Richarlison (Tottenham), velho conhecido do italiano por sua passagem pelo Everton, foi chamado, mas é possível que o treinador decida deixá-lo no banco contra Equador e Paraguai. A ausência de um 9 "não me preocupa. No Real Madrid, Ancelotti conseguiu ter um grande time sem um centroavante, com jogadores como Vinícius Júnior e Rodrygo" para compensar, disse à AFP o jornalista Juca Kfouri.

- Consolidar um meio-campo - Kfouri antecipa que o "problema" principal é "quem alimentará o ataque". Com os meias de criação substituídos nas categorias de base brasileiras por volantes defensivos e pontas velozes, a Seleção sofre com a escassez de ideias e talento no meio-campo.

Nos dois últimos jogos, contra Colômbia (vitória por 2 a 1) e Argentina (derrota por 4 a 1), quatro nomes foram testados na posição: Bruno Guimarães, Gerson, André e Joelinton. Nenhum convenceu. No Real Madrid, Ancelotti "tinha Toni Kroos para abastecer Vini. O Brasil não tem um Toni Kroos", opinou o jornalista britânico Tim Vickery no podcast The Brazilian Shirt Name. Não em vão, a primeira lista de Ancelotti traz a maioria das novidades no meio-campo, especialmente o ex-capitão Casemiro (Manchester United), de volta depois de um ano e meio.