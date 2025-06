Platense vence Huracán e conquista Apertura argentino, o 1º título de sua história

O Platense se sagrou campeão do torneio Apertura de 2025 do futebol argentino ao derrotar o Huracán por 1 a 0 na final disputada neste domingo (1º) no estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero. Guido Mainero marcou no segundo tempo (63') o gol da vitória do clube, que comemorou o primeiro título em seus 120 anos de história na primeira divisão.

Como era esperado, Huracán e Platense tiveram um início de jogo truncado, disputando constantemente a posse de bola, com poucos passes e vários choques. As chegadas na área ocorriam mais por bolas paradas ou tentativas individuais do que por jogadas coletivas. Um chute de pé esquerdo de Urzi, que passou por cima do travessão, aos oito minutos, foi a primeira chance do 'El Globo', enquanto o Platense respondeu pouco depois com uma cobrança de falta de Taborda em que a bola subiu demais. O paraguaio Ronaldo Martínez conseguiu em alguns momentos comandar o ataque do 'El Calamar', que ainda carecia de profundidade, e as melhores chances vinham nas cobranças de falta, como num chute que Leonel Picco desviou de cabeça e obrigou Galíndez, goleiro equatoriano do Huracán, a fazer uma grande defesa. Silva quase surpreendeu com uma bomba de pé esquerdo que passou perto do gol, e quase no fim do primeiro tempo, Mazzanti avançou em velocidade mas não encontrou ninguém na pequena área.

- Fim de uma espera centenária - A cautela aumentou dos dois lados no início do segundo tempo, com um jogo mais apagado, no qual ficou a impressão de que o placar só poderia ser quebrado por um erro ou um momento de genialidade. E esse lance aconteceu aos 63 minutos, em uma cobrança de falta cruzada que o capitão Vázquez cabeceou no canto direito para Mainero, que teve tempo de se ajustar e disparar um chute perfeito de pé esquerdo que entrou no canto direito, fora do alcance de Galíndez.

O técnico Kudelka fez mudanças para revitalizar o ataque do Huracán, mas o time não conseguiu se recuperar do gol sofrido e se enroscou em tentativas que foram facilmente afastadas pela combativa defesa platense, que não precisou recuar muito e ainda chegou perto de ampliar a vantagem em um chute de Picco de média distância em que a bola subiu demais. A partida terminou, e o Platense deu início às comemoração pelo fim de uma espera centenária. O primeiro título lhe permita colocar seu nome na galeria de campeões do futebol argentino, com um elenco modesto, mas com uma conquista inquestionável e merecida. No caminho para o título, o Platense terminou em sexto na sua zona na temporada regular, mas mostrou sua força no mata-mata ao vencer os grandes Racing (1-0), River Plate (1-1 e 4-2 nos pênaltis) e San Lorenzo (1-0), antes do triunfo sobre o Huracán, em uma reta final na qual sofreu apenas um gol em quatro partidas.