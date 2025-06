Os mexicanos começaram a votar, neste domingo (1º), em eleições únicas no mundo para escolher todos os juízes do país, onde violentos cartéis do narcotráfico e a influência do poder econômico e político buscam alterar a administração da justiça.

Desabamento de pontes na Rússia deixa sete mortos e autoridades investigam 'terrorismo'

Duas pontes desabaram após explosões durante a noite no sudoeste da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, deixando pelo menos sete mortos, segundo as autoridades russas, que investigam "atos de terrorismo".

Festa da vitória do PSG na França é ofuscada pela morte de duas pessoas

A vitória histórica do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões e a comemoração posterior em toda a França foram ofuscadas pela morte de duas pessoas, em uma madrugada em que foram registrados muitos incidentes e mais de 500 detenções.

Torcedores do PSG celebram título histórico em Paris

Antes mesmo do apito final na vitória de 5 a 0 do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão, os torcedores da capital francesa começaram a comemorar o histórico primeiro título europeu do clube em uma noite com forte presença policial para evitar incidentes.

Ucrânia ataca aviação russa antes de conversas em Istambul

A Ucrânia afirmou, neste domingo (1º), que lançou um ataque "em larga escala" para destruir bombardeiros russos, um dia antes de um novo ciclo de negociações diretas com a Rússia em Istambul para discutir um cessar-fogo.

-- ORIENTE MÉDIO

Arábia Saudita reforça controles para peregrinação a Meca após mortes pelo calor

A Arábia Saudita reforçou seus controles para evitar que peregrinos não autorizados vão ao hajj, a grande peregrinação anual dos muçulmanos a Meca, prevista para a próxima semana, que deixou mais de mil mortos pelo calor extremo no ano passado.

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS

-- FÓRMULA 1

