EUA diz que enviou proposta de acordo 'aceitável' sobre programa nuclear do Irã

"O enviado especial [para o Oriente Médio, Steve] Witkoff enviou uma proposta detalhada e aceitável ao regime iraniano, e é de seu interesse aceitá-la", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, segundo o jornal The New York Times.

Os Estados Unidos enviaram ao Irã uma proposta de acordo "aceitável" sobre o seu programa nuclear, e que é do interesse de Teerã "aceitar", indicou um meio de comunicação americano citando a Casa Branca no sábado (31).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A proposta surge logo após um relatório da ONU indicar que o Irã aumentou a produção de urânio altamente enriquecido.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que seu contraparte de Omã lhe apresentou "elementos de uma proposta americana" durante sua visita a Teerã no sábado.

Segundo o New York Times, a proposta pede que o Irã interrompa completamente o enriquecimento de urânio e propõe a criação de um grupo regional para produzir energia nuclear, que incluiria Irã, Arábia Saudita e outros países árabes, além dos Estados Unidos.

Teerã realizou cinco rodadas de negociações com os EUA em busca de um novo acordo para substituir o pacto com as principais potências que o presidente americano Donald Trump abandonou durante seu primeiro mandato em 2018.