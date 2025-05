O Irã acelerou o ritmo de sua produção de urânio enriquecido, segundo um relatório confidencial da agência nuclear da ONU, apesar de o chanceler iraniano ter considerado "inaceitável" a arma atômica, neste sábado (31), em meio a negociações nucleares com os Estados Unidos.

KIEV:

Kiev evacua vilarejos na região fronteiriça de Sumy, temendo ofensiva russa

Kiev ordenou, neste sábado (31), a evacuação de outros 11 vilarejos na região de Sumy, na fronteira com a Rússia, diante dos temores de que Moscou lance uma grande ofensiva terrestre na área, após mais de três anos de guerra.

(conflito Rússia Ucrânia, 690 palavras, já transmitida)

VIENA:

Opep+ volta a aumentar sua produção de petróleo

Arábia Saudita, Rússia e outros seis países membros da Opep+ anunciaram neste sábado (31) um novo aumento de sua produção de petróleo para julho, como nos dois meses anteriores.

(petróleo gás energia Opep, 400 palavras, a ser transmitida)

-- ÁFRICA

SIDI RBAT, Marrocos:

Oficina de bordado tece emancipação das mulheres em zona rural do Marrocos

Em frente a três grandes telas, um grupo de tecelãs trabalha em silêncio em uma casa humilde em um vilarejo costeiro no sul do Marrocos, uma oficina que busca promover a emancipação socioeconômica das mulheres no mundo rural.

(Marrocos mulheres economia sociedade, 500 palavras, a se transmitida)

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Roland Garros

-- FUTEBOL

Acompanhamento da final da Liga dos Campeões

-- FÓRMULA 1

Acompanhamento do GP da Espanha de F1

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com