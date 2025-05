O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu preservar sua agressiva estratégia tarifária por enquanto, graças à manutenção, por um tribunal de apelações, de suas tarifas sobre parceiros comerciais como a China, com quem as negociações estão "um tanto estagnadas".

Donald Trump se irritou esta semana quando um repórter o questionou sobre a "Taco", uma sigla para a expressão "Trump Always Chickens Out', popular entre os operadores de Wall Street que acreditam que "Trump sempre volta atrás", em tradução livre.

Um ministro israelense de extrema direita instou o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira (30), a usar "toda a força necessária" contra o Hamas na Faixa de Gaza, após o movimento palestino expressar dúvidas sobre uma nova proposta de trégua dos Estados Unidos.

(conflito Palestinos diplomacia prisioneiros Israel)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

ABC da eleição do Judiciário no México, primeira no mundo

O México se tornará no domingo o primeiro país a eleger todos os seus juízes por voto popular, um exercício que, segundo o governo, limpará uma estrutura de poder corrupta, mas que os críticos veem como um ataque à independência dos poderes do governo.

(eleições diplomacia política México)

PEQUIM:

Revolucionário, guerrilheiro e cineasta: o atípico embaixador colombiano na China

Sergio Cabrera viveu a revolução na China de Mao, foi guerrilheiro na selva colombiana e destacou como cineasta politicamente comprometido. Em uma nova reviravolta no roteiro, como embaixador da Colômbia em Pequim, ele agora comanda uma reaproximação histórica entre os dois países.

(Colômbia diplomacia China cinema)

-- EUROPA

KIEV:

Turquia propõe organizar uma cúpula Putin-Zelensky-Trump

A Turquia propôs, nesta sexta-feira (30), sediar uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos para mediar as difíceis negociações que buscam encerrar mais de três anos de guerra, mas o Kremlin rejeitou o convite enquanto aguarda "resultados".

(conflito Rússia diplomacia Turquia paz Ucrânia)

-- ORIENTE MÉDIO

AL HAWASH, Síria:

Deslocados voltam a acampar nas ruínas de suas casas na Síria

Perto dos escombros de sua casa no norte da Síria, Aref Chamtan se instalou em uma barraca, depois de decidir deixar o campo de deslocados onde vivia após a queda de Bashar Al Assad.

(conflito refugiados Síria)

-- OCEANIA

LONNAVALE, Austrália:

Madeireiros derrubam florestas nativas na Tasmânia

Na borda de uma densa floresta na ilha australiana da Tasmânia, um enorme toco se ergue dois metros acima do solo. "É o toco de um eucalipto de 500 anos" que foi derrubado, lamenta Jenny Weber, da fundação ambiental Bob Brown.

(ambiente animais florestas Austrália)

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Roland Garros

