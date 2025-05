Musk confirma que está deixando o governo Trump

Após comandar departamento para reduzir gastos na máquina federal, bilionário de ultradireita expressa "decepção" com rumo fiscal e orçamentário adotado pelo governo Trump.O bilionário Elon Musk anunciou nesta quarta-feira (28/05) que está deixando oficialmente o governo de Donald Trump, após expressar "decepção" com um megaprojeto fiscal e orçamentário do presidente dos Estados Unidos. "Agora que meu tempo programado como funcionário especial do governo está chegando ao fim, quero agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir os gastos supérfluos", disse Musk em uma breve mensagem em sua conta na rede X. Musk, que doou centenas de milhões de dólares para a campanha de Trump em 2024, havia sido designado em janeiro como "assessor" do governo. Na prática, ele comandava informalmente o chamado Departamento de Eficiência Governamental, conhecido pela sigla Doge, que se notabilizou por eliminar milhares de empregos no serviço público e programas federais, especialmente na área de cooperação internacional. O Doge sob Musk também foi regularmente acusado de inflar e distorcer números para propagandear resultados melhores do que os efetivamente alcançados. Vários dessas iniciativas, somadas ao endosso de Musk a movimentos de ultradireita mundo afora, acabaram por respingar nas empresas do bilionário, provocando movimentos de boicote internacional, que atingiram especialmente a montadora Tesla, que viu suas vendas desabarem na Europa. Em abril, diante da pressão de acionistas insatisfeitos, Musk já havia anunciado que reduziria seu papel no governo Trump, voltando a focar suas atenções nas empresas. Inicialmente, seu "mandato" no governo Trump havia sido fixado em 130 dias, com fim previsto em 30 de maio. O anúncio da sua saída na quarta-feira deixou claro que não houve interesse em renovar sua participação. Além disso, Musk também não era visto com unanimidade entre a base de apoio de Trump. Alguns membros radicalmente anti-imigração do movimento trumpista "Maga" criticaram seguidas vezes Musk por seu apoio à manutenção de um programa emissão de vistos para trabalhadores estrangeiros altamente qualificados. "Decepção" com plano orçamentário de Trump Agências de notícias apontaram que a saída definitiva de Musk do governo também ocorre após o bilionário demonstrar insatisfação com um projeto orçamentário de Trump, apelidado pelo presidente de "lei grande e bonita", que prevê mais cortes de impostos. Trata-se do eixo central da agenda de política interna de Trump, que pode definir seu segundo mandato na Casa Branca, após o primeiro de 2017 a 2021. O pacote foi aprovado na semana passada pela Câmara e agora aguarda análise no Senado. "Fiquei decepcionado ao ver esse projeto de lei de gastos imensos que, francamente, aumenta o déficit orçamentário", disse Musk em entrevista ao canal CBS News, que teve trechos exibidos na noite de terça-feira. "Acho que um projeto de lei pode ser grande ou pode ser bonito", declarou Musk à CBS News, "mas não sei se pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É a minha opinião pessoal", disse. jps/ra (EFE, AFP, ots)