Israel anunciou nesta quinta-feira (29) que criará 22 novas colônias judaicas na Cisjordânia ocupada, o que pode provocar uma tensão ainda maior nas relações do Estado hebreu com boa parte da comunidade internacional, já fragilizadas pela guerra em Gaza.

China condena plano 'discriminatório' dos Estados Unidos de revogar vistos de estudantes

Pequim reagiu nesta quinta-feira (29) com fúria à promessa do governo dos Estados Unidos de revogar os vistos de estudantes chineses e classificou a medida do presidente Donald Trump contra estudantes estrangeiros como "política e discriminatória".

(China EUA educação Harvard diplomacia, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia aguarda resposta de Kiev sobre proposta de novas negociações em Istambul

O Kremlin afirmou nesta quinta-feira (29) que está aguardando a resposta do governo da Ucrânia sobre sua proposta para uma segunda rodada de negociações diretas em Istambul, na próxima segunda-feira (2), onde pretende apresentar suas condições para um acordo de paz.

(Rússia Ucrânia EUA conflito diplomacia, 640 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO-

LISBOA:

Extrema direita vira a segunda força no Parlamento de Portugal

O partido de extrema direita Chega tornou-se oficialmente a segunda maior força política de Portugal, ao superar o Partido Socialista nas eleições legislativas antecipadas de 18 de maio graças aos votos do exterior, segundo os resultados definitivos publicados na quarta-feira.

(Portugal eleições governo, 690 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Rock e luzes modernizam 'Rei Lear' de Shakespeare no Irã

Ao som de rock e luzes brilhantes, uma dramaturga iraniana atualiza o clássico "Rei Lear", de Shakespeare, em Teerã para atrair um público mais jovem ao teatro.

(Irã música literatura lazer teatro, 590 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

SALDANHA BAY:

Mãe sul-africana que vendeu a filha de 6 anos é condenada à prisão perpétua

Um tribunal sul-africano condenou nesta quinta-feira (29) uma mãe à prisão perpétua por sequestrar e vender sua filha de seis anos, um caso que chocou o país.

(ÁfricadoSul justiça crime, 440 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Tribunal bloqueia maioria das tarifas de Trump

Um tribunal americano bloqueou na quarta-feira (28) as "tarifas recíprocas" de pelo menos 10% que Donald Trump impôs em abril aos produtos que entram no país, por considerar que o presidente americano excedeu sua autoridade.

(EUA comércio macroeconomia taxas, 770 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Dior encerra capítulo com saída de Maria Grazia Chiuri

A estilista italiana Maria Grazia Chiuri, que anunciou sua saída como diretora artística das coleções femininas da Dior nesta quinta-feira (29), catapultou a visão das mulheres na marca parisiense por nove anos, com suas saias esvoaçantes, silhuetas esbeltas e uma mensagem feminista.

(França consumo luxo Itália moda, 460 palavras, já transmitida)

PARIS:

Cientistas acreditam ter encontrado novo planeta anão no sistema solar

Buscavam o misterioso "nono planeta". Mas em vez disso, um grupo de cientistas americanos acredita ter descoberto um novo planeta anão do sistema solar.

(EUA espaço planeta astronomia, 550 palavras, já transmitida)

SCALPAY:

Tecido de lã 'tweed', uma tradição que se perpetua em uma ilha no norte da Escócia

"Quando vemos o 'tweed' nas passarelas de moda, nós não imaginamos que vem daqui!", afirma orgulhoso Alexander MacLeod, um ex-bancário de 38 anos, em frente ao seu tear, em uma antiga fazenda na ilha escocesa Scalpay.

(Escócia GB moda têxtil, 640 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

PARIS:

Catar e sua estratégia geopolítica também disputam a final da Liga dos Campeões

Um título do Paris Saint-Germain no sábado, na final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, também seria um sucesso para o Catar, que fez do clube francês uma ferramenta de seu 'soft power' e um cartão de visitas deste emirado do Golfo, segundo especialistas.

(Fbl Liga FRA diplomacia Campeões QAT ITA política Catar Final, 560 palavras, já transmitida)

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Roland Garros

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com