Casa Branca agradece Elon Musk por 'seus serviços'

Musk anunciou na quarta-feira que deixaria seu papel no governo dos Estados Unidos, pouco depois de criticar o projeto de lei orçamentária de Trump.

O magnata da tecnologia, nascido na África do Sul, acredita que esse projeto, aprovado pela Câmara dos Representantes e ainda pendente na votação no Senado, aumentaria o déficit e minaria o trabalho do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), que demitiu dezenas de milhares de funcionários públicos.

Musk também reclamou que o Doge, comissão consultiva da qual ele foi o rosto visível, se tornou um "bode expiatório" do descontentamento com a administração.

"Agradecemos seus seviços. Agradecemos por iniciar o Doge", declarou Karoline Leavitt, porta-voz do Executivo, aos jornalistas. "Os esforços para reduzir o desperdício, a fraude e o abuso continuarão", acrescentou.

A porta-voz se recusou a fazer mais comentários.