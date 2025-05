Trump diz não saber se Putin quer acabar com guerra, e avalia sanções com cautela

Trump indicou que vai esperar cerca de uma semana para avaliar as reais intenções do Kremlin. "Não posso dizer se Putin quer acabar com a guerra. Vamos descobrir em breve. Vamos responder de forma diferente se Putin estiver nos enganando." O republicano destacou que o enviado especial americano, Steven Witkoff, "está lidando com a Rússia de forma muito forte" e ressaltou que o uso de sanções deve ser feito com cautela. "Se um acordo for possível, não usarei sanções", acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta, 28, que ainda não está claro se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realmente quer pôr fim à guerra. "Vamos descobrir se ele está nos enrolando", disse, após cerimônia de posse de Jeanine Pirro como procuradora interina do Distrito de Columbia. "Estou muito decepcionado com a Rússia."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sobre Gaza, Witkoff, que também estava presente no Salão Oval, afirmou ter "bons sentimentos sobre o cessar-fogo temporário", enquanto Trump mencionou disposição para agir pessoalmente em outros conflitos. "Se for necessário, sentarei com Zelensky e Putin", declarou. "Estou trabalhando em Putin. Não estou gostando do que está acontecendo."

O presidente também comentou ter feito "muito progresso com o Irã e temos apenas duas resoluções: a inteligente ou a violenta", acrescentando que os americanos querem ver algo sensato com os iranianos, embora não saiba quando um acordo poderá ser fechado: "Talvez nas próximas semanas."

Trump ainda falou sobre a China - "nunca é fácil, mas acho que vamos conseguir salvar o TikTok" - e criticou os democratas por apoiarem aumento de impostos: "Precisamos de quase todos os votos republicanos." Questionado sobre comentários do chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), Elon Musk, ao projeto de lei tributário em debate no Congresso, respondeu: "Vamos negociar o projeto, mas não estou satisfeito com todos os aspectos dele. O projeto ainda tem um caminho a percorrer."

Por fim, Trump enfatizou que a União Europeia (UE) pediu "por favor, para negociar agora" após ameaçar impor uma tarifa fica de 50% sobre produtos do bloco. Sobre a Universidade de Harvard, o republicano disse que "a última coisa que eu quero fazer é prejudicá-los. Eles querem mostrar quão inteligentes são, mas estão machucando a eles mesmos."