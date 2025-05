O governo do presidente Donald Trump, em plena ofensiva contra a Universidade de Harvard, ordenou a suspensão da tramitação de vistos para estudantes estrangeiros, enquanto intensifica a análise das redes sociais dos alunos, uma decisão que a China criticou nesta quarta-feira.

O aquecimento médio do planeta deve superar com uma probabilidade de 70% a faixa de 1,5°C na comparação com a era pré-industrial entre 2025 e 2029, anunciou nesta quarta-feira (28) a Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma agência da ONU.

Tribunal alemão estabelece precedente climático, mas rejeita ação de agricultor contra grupo de energia

Um tribunal alemão rejeitou nesta quarta-feira (28) a ação por questões ambientais movida por um agricultor peruano contra a empresa de energia RWE, mas estabeleceu um precedente importante sobre a responsabilidade das grandes empresas por suas emissões de carbono.

Tribo indonésia obrigada a abandonar suas terras pelas atividades da maior mina de níquel do mundo

Bokum, membro de uma das últimas tribos de caçadores-coletores da Indonésia, quase totalmente isolada do mundo moderno, se desespera ao ver como a maior mina de níquel do mundo está afetando sua bela floresta virgem, em uma ilha do arquipélago das Molucas.

BRUXELAS:

União Europeia está no 'caminho certo' para alcançar metas climáticas até 2030

A União Europeia (UE) está no caminho certo para cumprir suas metas climáticas até 2030, garantiu a Comissão Europeia nesta quarta-feira (28), apesar das dúvidas persistentes em relação às ambições do bloco para o ano de 2040.

NOUMEA:

Oito meses sozinho em uma ilha da Polinésia para repensar a conexão com natureza

O biólogo marinho Matthieu Juncker viveu quase oito meses completamente sozinho em um atol isolado na Polinésia Francesa. A experiência serviu para conciliar a frieza dos dados científicos sobre os efeitos das mudanças climáticas com sua vivência emocional.

NAÇÕES UNIDAS:

'EUA em primeiro lugar' nos oceanos, uma ameaça à governança do mar

A porta que Donald Trump abriu para a mineração em águas profundas, criticada por ambientalistas, pode representar uma ameaça à governança dos oceanos, segundo especialistas que questionam o direito dos Estados Unidos de tomar essa medida sem supervisão internacional.

CAMPINAS:

'Bebês reborn', a febre de bonecos hiper-realistas que sacode o país

Gabi Matos troca a fralda de Ravi enquanto conversa com ele em um tom doce. Mas o pequeno não chora nem se mexe: é um "bebê reborn", bonecos hiper-realistas que desencadearam uma tempestade midiática, social e até legislativa no Brasil.

MÉXICO:

Mexicanos elegem seus juízes sob risco de politizar o Judiciário

Os mexicanos começarão a eleger seus juízes no próximo domingo, um exercício inédito que o governo de esquerda defende como luta contra a impunidade, mas que, para os críticos, consolidará um regime autoritário e abrirá caminho para a criminalidade.

KIEV:

Zelensky propõe reunião trilateral com Trump e Putin

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, propôs nesta quarta-feira (28) uma reunião trilateral com seus homólogos dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, para acabar com a guerra que começou com a invasão russa ao território ucraniano em 2022.

VANNES:

França condena ex-cirurgião pedófilo a 20 anos de prisão por abusar de 299 pacientes

A Justiça francesa condenou, nesta quarta-feira (28), o ex-cirurgião Joël Le Scouarnec à pena máxima de 20 anos de prisão por estuprar e agredir sexualmente 299 pacientes, a maioria menores de idade.

MADRI:

Naufrágio de embarcação de migrantes deixa 7 mortos nas Ilhas Canárias

Pelo menos sete mulheres e meninas morreram e seis crianças ficaram feridas nesta quarta-feira (28), quando uma embarcação que transportava dezenas de migrantes naufragou ao chegar ao porto da ilha espanhola de El Hierro, no arquipélago atlântico das Ilhas Canárias.

GAZA:

ONU critica sistema de ajuda estabelecido por Israel em Gaza após entrega que deixou 47 feridos

O diretor de uma agência da ONU criticou nesta quarta-feira (28) um novo sistema de distribuição de ajuda em Gaza implementado por Israel, depois que 47 pessoas ficaram feridas na terça-feira durante uma entrega caótica de auxílio.

PARIS:

França anuncia acordo para criar Centro Pompidou no Brasil

O Centro Pompidou, um dos museus mais importantes de arte moderna e contemporânea do mundo, abrirá no final de 2027 sua primeira filial latino-americana, no Brasil, após a assinatura de um acordo anunciado nesta quarta-feira (28) pela França.

SOUTH PADRE ISLAND:

Foguete da SpaceX explode sobre Oceano Índico em seu teste mais recente

O protótipo Starship da SpaceX, peça-chave das ambições de Elon Musk para colonizar Marte, explodiu nesta terça-feira (27) sobre o Oceano Índico nos instantes finais de sua última missão de teste.

Acompanhamento da final da Conference League entre Chelsea e Betis

Acompanhamento do torneio de Roland Garros

