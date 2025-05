Netanyahu diz que Israel matou Mohammed Sinwar, líder do Hamas na faixa de Gaza

Em discurso perante o Knesset, o Parlamento israelense, Netanyahu incluiu Sinwar em uma lista de líderes do Hamas mortos por Israel no território devastado pela guerra. O grupo terrorista, no entanto, ainda não se manifestou confirmando a morte.

O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu afirmou nesta quarta-feira, 28, que Israel matou Mohammed Sinwar, líder do Hamas, aparentemente confirmando sua morte em um recente ataque aéreo a um hospital na Faixa de Gaza. O jornal israelense Haaretz informou que oficiais de defesa israelenses não confirmaram a informação do premiê.

Mohammed era irmão de Yahya Sinwar, então líder do Hamas e um dos mentores do ataque de 7 de outubro de 2023, que foi morto pelas forças israelenses no ano passado.

Mohammed Sinwar era um dos terroristas mais procurados por Israel atualmente. Netanyahu já havia dado a entender que ele havia sido alvo de bombardeios israelenses a um hospital no sul de Gaza em 13 de maio.

"Eliminamos Mohammad Deif, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar e Mohammed Sinwar", disse no parlamento nesta quarta, listando os quatro últimos líderes do Hamas. (Com agências internacionais).