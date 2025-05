Harvard aceita ceder fotos de negros escravizados a museu para resolver disputa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Elas serão exibidas no Museu Internacional Afro-Americano da Carolina do Sul, anunciou um advogado da demandante nesta quarta-feira (28).

As imagens foram capturadas no inverno de 1850 na Carolina do Sul pelo professor Louis Agassiz, que pretendia sustentar a teoria do poligenismo, segundo a qual africanos e afro-americanos são inferiores aos brancos e que era usada para justificar tanto a escravidão quanto a segregação.

As imagens mostram Papa Renty, o suposto tataravô de Lanier, que foi levado a um estúdio de fotografia, despido e fotografado de todos os ângulos. Ao lado dele, sua filha Delia foi despida da cintura para cima e forçada a posar para fotos.

"Harvard desempenhou um papel no capítulo mais sombrio da história americana. Este é um pequeno passo na direção certa para reconhecer plenamente essa história e trabalhar para corrigi-la", disse Lanier em uma declaração de seu advogado, Ben Crump, especialista em direitos humanos.