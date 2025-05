Estados Unidos vão revogar vistos de estudantes chineses, diz Marco Rubio

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou nesta quarta-feira, 28, que os Estados Unidos vão revogar os vistos de estudantes chineses.

"Sob a liderança do presidente Trump, o Departamento de Estado dos EUA trabalhará com o Departamento de Segurança Interna para revogar agressivamente os vistos de estudantes chineses, incluindo aqueles com ligações ao Partido Comunista Chinês ou que estudam em áreas críticas", afirma a nota assinada por Marco Rubio.