A Comissão Internacional Independente de Investigação sobre a Ucrânia, criada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, afirmou que as Forças Armadas russas estavam "sistematicamente" atacando civis.

As Forças Armadas russas cometeram "crimes contra a humanidade" e "crimes de guerra" durante seus ataques com drones contra civis na região de Kherson, na Ucrânia, segundo um relatório investigativo de especialistas das Nações Unidas divulgado nesta quarta-feira (28).

Os ataques com drones russos estão em evidência, já que Moscou lançou alguns dos bombardeios mais intensos com mísseis e drones em sua guerra de três anos na Ucrânia, o que levou o presidente americano, Donald Trump, a expressar uma crescente frustração com o presidente russo, Vladimir Putin, chamando-o de "totalmente louco".

"As Forças Armadas russas cometeram crimes contra a humanidade, incluindo assassinato, e crimes de guerra ao atacar civis durante vários meses de ataques com drones contra a população civil na margem direita do Dnieper, na província de Kherson", concluiu a investigação.

