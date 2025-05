Distribuição de ajuda em Gaza deixou mais de 40 feridos na terça, afirma ONU

Milhares de palestinos compareceram na terça-feira (27) ao centro administrado pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos Estados Unidos, segundo correspondentes da AFP, no âmbito de um novo sistema de distribuição de ajuda implementado por Israel que evita recorrer às estruturas da ONU.

Ao menos 47 pessoas ficaram feridas, a maioria por disparos do Exército israelense, quando uma multidão avançou em direção a um novo centro de distribuição de ajuda em Gaza, informou nesta quarta-feira (28) um funcionário da ONU.

A localidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, registrou cenas de caos durante a abertura do centro na terça-feira, após o alívio parcial do bloqueio total de ajuda ao território palestino que Israel impôs em 2 de março, o que provocou uma grave escassez de alimentos e medicamentos.

"Quarenta e sete pessoas ficaram feridas na distribuição de terça-feira", disse Ajith Sunghay, diretor do Escritório de Direitos Humanos da ONU nos Territórios Palestinos. "A maioria dos feridos foi resultado de disparos" israelenses, acrescentou.

Sunghay destacou que seu escritório ainda estava avaliando e coletando informações sobre o ocorrido. "Os números podem aumentar. Estamos tentando confirmar o que aconteceu para saber a gravidade dos feridos", acrescentou.

O Exército israelense afirmou que suas "tropas dispararam tiros de advertência em uma área externa ao centro" na terça-feira e que restabeleceram "o controle da situação".