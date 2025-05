Suécia indicia jihadista suspeito de assassinar piloto jordaniano queimado vivo na Síria

O jihadista sueco Osama Krayem foi indiciado nesta terça-feira (27) por seu papel no assassinato de um piloto jordaniano queimado vivo em uma jaula na Síria entre o final de 2014 e o início de 2015, informou o promotor responsável pelo caso.

Um avião da Força Aérea da Jordânia foi abatido na Síria em 24 de dezembro de 2014 e o piloto foi capturado pelos jihadistas do EI no mesmo dia.

As imagens mostram a vítima em frente a vários comandantes do EI com os rostos cobertos, incluindo Krayem.

O piloto foi trancado em uma jaula e queimado vivo, disse Henrik Olin, outro promotor encarregado do caso.

Jawdat al-Kasasbeh, irmão do piloto assassinado, disse à rádio estatal sueca Sveriges Radio (SR) que é doloroso para seus pais serem confrontados com esses fatos novamente.