Rei Charles III fala ao Parlamento do Canadá em visita marcada por tensão com EUA

O rei Charles III fará um discurso histórico no Parlamento do Canadá nesta terça-feira (27) para inaugurar a legislatura, o ponto alto de sua visita ao país do qual é chefe de Estado e que vive uma crise sem precedentes devido às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Rússia acusa Ucrânia de intensificar ataques para frustrar negociações de paz

Moscou acusou Kiev nesta terça-feira (27) de intensificar os bombardeios com o objetivo de prejudicar as negociações de paz e afirmou que os ataques em larga escala efetuados por suas tropas contra a Ucrânia foram uma "resposta" às ações de drones ucranianos em seu território.

Nepalês Kami Rita Sherpa bate o próprio recorde com a 31ª escalada ao Everest

O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa quebrou nesta terça-feira (27) o próprio recorde de escaladas ao Everest, ao alcançar pela 31ª vez o cume da maior montanha do mundo, anunciou a empresa que organizou sua expedição.

Vendas da Tesla na UE registram queda expressiva em abril

As vendas da Tesla na União Europeia (UE) registraram queda de 52,6% em abril na comparação com o mesmo mês em 2024, segundo os dados divulgados nesta terça-feira pela associação de fabricantes ACEA, que mostram o avanço das marcas chinesas de veículos elétricos.

Turquia descobre e reproduz pão de 5.000 anos

Nos primórdios da Idade do Bronze, um pedaço de pão foi enterrado sob uma casa recém-construída na atual Turquia. Cinco milênios depois, arqueólogos o desenterraram e ajudaram uma padaria local a recriar a receita.

Julgamento por morte de Maradona em suspense após escândalo por vídeo de juíza

O futuro do julgamento pela morte de Diego Maradona será definido nesta terça-feira (27) após o escândalo na Argentina por uma produção audiovisual protagonizada por uma das juízas que se deu sem o conhecimento das partes e do restante do tribunal.

