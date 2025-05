Foguete da SpaceX explode sobre Oceano Índico em seu teste mais recente

O protótipo Starship da SpaceX, peça-chave das ambições de Elon Musk para colonizar Marte, explodiu nesta terça-feira (27) sobre o Oceano Índico nos instantes finais de sua última missão de teste. O maior e mais potente veículo de lançamento do mundo decolou das instalações da Starbase, no sul do Texas, por volta de 18h36 locais (20h36 em Brasília).

A empolgação era grande entre as equipes em terra e os espectadores que compareceram para observar o espetáculo, depois que os dois últimos testes terminaram com os estágios superiores se desintegrando sobre o Caribe. Porém, logo ficou claro que nem tudo estava bem: o propulsor Super Heavy do primeiro estágio explodiu, em vez de fazer sua amerissagem planejada no Golfo do México. Uma transmissão ao vivo mostrou que a nave espacial do estágio superior não conseguiu abrir suas comportas para liberar uma carga útil de "simuladores" de satélites Starlink. Embora a nave tenha conseguido viajar mais longe que nos dois testes anteriores, ela apresentou vazamento de combustível e começou a girar descontroladamente.

As equipes então liberaram o combustível intencionalmente para limitar a força da explosão esperada, e as câmeras pararam de transmitir cerca de 45 minutos depois do início de um voo programado para pouco mais de uma hora, o que significa que não conseguiu chegar à zona de amerissagem pretendida, em frente à costa ocidental da Austrália. "A Starship sofreu uma rápida desmontagem não programada", escreveu a SpaceX mais tarde na rede social X, um eufemismo para a destruição da nave, enquanto enfatizava que aprenderia lições com esse novo revés. Musk, por sua vez, prometeu acelerar o ritmo dos testes: "O ritmo de lançamento dos próximos 3 voos será mais rápido — aproximadamente um a cada três ou quatro semanas", disse.

- 'Emocionante'- Com 123 metros de altura, o megafoguete foi projetado para ser totalmente reutilizável e carrega consigo as esperanças de Musk de tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. A Nasa também conta com uma variante do Starship para servir de módulo de pouso da tripulação da Artemis 3, a missão que levará os americanos de volta à Lua.

Antes da contagem regressiva, dezenas de fãs da exploração espacial viajaram até o parque Isla Blanca, na Ilha South Padre, para observar o teste. Muitos pequenos barcos de turismo também se aglomeraram em uma lagoa próxima, enquanto uma transmissão ao vivo mostrava Musk sentado na sala de controle da Starbase vestindo uma camiseta com a legenda "Occupy Mars" ("Ocupe Marte", em tradução livre do inglês). O australiano Piers Dawson, de 50 anos, disse que estava "obcecado" com o lançamento e planejou suas férias em família em torno do evento — sua primeira viagem aos Estados Unidos, com sua esposa e seu filho adolescente.