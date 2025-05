Ucrânia acusa Rússia de realizar maior ataque de drones da guerra

A Ucrânia acusou a Rússia de realizar o maior ataque de drones da guerra, que já dura mais de três anos, na madrugada de domingo (25) para segunda (26). Este é o segundo dia seguido que a Rússia realiza bombardeios em larga escala contra a Ucrânia, em meio a tentativas de negociações de paz envolvendo os dois países e horas antes da conclusão de uma grande troca de prisioneiros entre os dois países.. O bombardeio russo incluiu 355 drones, quantidade maior que em qualquer ataque aéreo anterior, afirmou Yuriy Ihnat, chefe do departamento de comunicações da Força Aérea da Ucrânia, à agência de notícias Associated Press (AP). Os drones utilizados são do tipo Shahed, de fabricação iraniana.

Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, outros nove mísseis de cruzeiro Kh-101 foram utilizados no ataque noturno. Alguns civis ficaram feridos, segundo os relatos oficiais. Ainda não há relatos de mortes até a última atualização desta reportagem. A utilização recorde de drones em um bombardeio ocorreu um dia após a Rússia ter realizado o maior ataque aéreo do conflito, quando outros 367 projéteis (69 mísseis e 298 drones) foram utilizados contra a Ucrânia. Diversas regiões foram atingidas, incluindo a capital Kiev, ao menos 12 morreram e dezenas ficaram feridos. O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que os ataques aéreos na Ucrânia atingiram alvos militares e foram resposta a ataques ucranianos contra civis russos. A Rússia também acusou a Ucrânia de também ter realizado um ataque aéreo. As defesas aéreas derrubaram 220 drones ucranianos nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Defesa russo. O ataque russo de sábado para domingo gerou uma reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: "Putin ficou louco", afirmou o líder americano em publicação em sua rede social Truth Social.

Os bombardeios russos, os quais autoridades ucranianas descreveram como um fim de semana de "terror", ocorreram em meio a uma troca recorde de prisioneiros de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Trump diz que 'Putin ficou louco' O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de "louco" e disse estar insatisfeito com os bombardeios russos na Ucrânia neste fim de semana.

"Ele [Putin] ficou completamente maluco! (...) Algo aconteceu com ele, está matando um monte de gente desnecessariamente, e não estou falando apenas de soldados. Mísseis e drones sendo lançados contra cidades na Ucrânia sem nenhuma razão", afirmou Trump em publicação em sua rede social Truth Social. Mais cedo, o presidente americano já havia demonstrado sua insatisfação com Putin em depoimento a repórteres no aeroporto de Morristown, Nova Jersey. "Não sei o que há de errado com ele. O que diabos aconteceu com ele? Ele está matando muita gente. Não estou feliz com isso", disse Trump. Trump levantou a possibilidade de impor mais sanções à Rússia em resposta aos ataques em andamento. "Sempre me dei bem com ele, mas ele está enviando foguetes para cidades e matando pessoas, e eu não gosto disso nem um pouco", disse Trump.

A capital ucraniana, Kiev, e outras regiões do país foram alvo de um ataque de grandes proporções de drones e mísseis russos que matou pelo menos 12 pessoas e feriu dezenas neste domingo. Autoridades ucranianas descreveram o ataque como o maior ataque aéreo desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. A Rússia atingiu a Ucrânia com 367 drones e mísseis, o maior ataque aéreo individual da guerra, de acordo com Yuri Ihnat, porta-voz da Força Aérea da Ucrânia. Troca de prisioneiros