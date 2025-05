Trump volta a criticar Putin, Zelenski e Biden por guerra

"Sempre tive uma relação muito boa com Vladimir Putin, da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco!", escreveu Trump em uma publicação na Truth Social .

O presidente dos EUA Donald Trump voltou a tecer duras críticas ao presidente russo Vladimir Putin na noite deste domingo, 25, terceiro dia consecutivo de bombardeios intensos de Moscou à Kiev. Ele também se mostrou insatisfeito com as falas do presidente ucraniano Volodmir Zelenski e criticou a atuação de seu antecessor, Joe Biden, para a resolução do conflito.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para o republicano, Putin está "matando muita gente desnecessariamente"; "mísseis e drones estão sendo lançados contra cidades na Ucrânia, sem qualquer motivo", continuou.

Segundo autoridades ucranianas, o ataque na madrugada deste domingo foi o maior bombardeio aéreo desde a invasão do país pela Rússia, em fevereiro de 2022. Ao menos 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

O presidente americano alertou que Putin "quer conquistar toda a Ucrânia, não apenas uma parte" e que esse desejo "levará à queda da Rússia!"

As críticas de Trump, no entanto, não foram exclusivas à sua contraparte russa. Ele também demonstrou frustração com as atitudes de Zelenski, dizendo que ele "não está fazendo nenhum favor ao seu país com o jeito que fala."