Trump adia para julho a aplicação de tarifas contra UE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo (25) que vai adiar a entrada em vigor das tarifas de 50% para os produtos da União Europeia até 9 de julho, após uma conversa com a presidente da Comissão Europeia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trump intensificou a guerra comercial na sexta-feira e anunciou novas tarifas para a União Europeia a partir de 1º de junho, mas, após uma conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aceitou um adiamento para ter mais tempo para negociar.

Von der Leyen "acabou de me ligar (...) e pediu uma prorrogação da data de 1º de junho e me disse que quer iniciar negociações sérias", declarou Trump aos repórteres antes de embarcar no Air Force One em Morristown, Nova Jersey.

"Eu aceitei", acrescentou.

Von der Leyen anunciou na rede social X que teve uma conversa positiva com Trump, mas que para chegar a um bom acordo a UE precisa de um adiamento até 9 de julho.