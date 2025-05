Pró-europeu Nicusor Dan toma posse como presidente da Romênia

Dan, matemático de 55 anos, derrotou George Simion, de 38 anos, fervoroso admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no segundo turno presidencial da Romênia em 18 de maio, em uma surpreendente reviravolta em relação ao primeiro turno.

A comunidade internacional acompanhou de perto essas eleições, em um contexto de ascensão da extrema direita na União Europeia e críticas dos Estados Unidos à anulação do primeiro turno em novembro.

Em seu discurso de posse no Parlamento, Dan prometeu "defender a democracia, os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos" e pediu aos partidos políticos para agirem de acordo com o "interesse nacional".

Deputados do partido nacionalista AUR não compareceram à cerimônia, argumentando que "legitima a traição nacional". Um dia antes, Simion fez um apelo à resistência na rede social X.

No primeiro turno, em 4 de maio, Simion venceu com quase 41% dos votos, o dobro do prefeito de Bucareste.