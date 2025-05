Investidor é acusado de sequestrar e torturar homem por semanas em NY para roubar bitcoins

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Woeltz foi formalmente acusado no sábado (24) por sequestro, agressão, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo, conforme mostram os registros judiciais. Ele foi mantido preso sem direito a fiança, confirmou no sábado um porta-voz do escritório do promotor de Manhattan.

Seu advogado, Wayne Gosnell, disse no sábado, por e-mail, que não tinha comentários a fazer.

A vítima, de 28 anos, chegou a Nova York vinda da Itália no início de maio, informou um agente da lei à Associated Press. O agente não estava autorizado a falar publicamente sobre a investigação em andamento e falou sob condição de anonimato.

Não está claro como ou se os dois se conheciam, mas o escritório do promotor informou, por e-mail, que o promotor Michael Mattson disse a um juiz no sábado que a vítima, cujo nome não foi divulgado, foi sequestrada no dia 6 de maio.