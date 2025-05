Cuba acusa embaixada americana de simular ruptura de relações diplomáticas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde sua chegada à ilha, em novembro de 2024, Hammer visitou dissidentes, defensores dos direitos humanos, mães de presos políticos e jornalistas independentes em suas casas.

Também se reuniu com empresários e líderes religiosos, e convida todos os cubanos que desejam falar com ele a lhe escreverem por e-mail, uma prática que considera "muito importante para entender um país e seu povo", disse em um vídeo divulgado pela embaixada.

Entre os opositores com quem se reuniu estão José Daniel Ferrer; a líder das Damas de Branco, Berta Soler; Guillermo Fariñas, vencedor do Prêmio Sakharov do Parlamento Europeu em 2010; e Martha Beatriz Roque, ganhadora do Prêmio Internacional às Mulheres de Coragem, concedido pelos EUA, em 2024.

A embaixada americana publica no X fotos de encontros que, segundo Havana, violam a Convenção de Viena e o acordo de restabelecimento das relações diplomáticas de 2015, o que Hammer nega.