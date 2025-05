Cineasta francês Marcel Ophuls morre aos 97 anos

Ophuls "faleceu em paz no dia 24 de maio", disse seu neto, Andreas-Benjamin Seyfert, à AFP.

O cineasta vencedor do Oscar Marcel Ophuls, que desmistificou a ideia de que a França resistiu à ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial no documentário "A Tristeza e a Piedade", faleceu aos 97 anos, informou sua família nesta segunda-feira.

Em 1969, Ophuls provocou uma grande comoção na França com "A Tristeza e a Piedade", que discretamente destruiu um dos mitos mais fortes do país, segundo o qual a França e os franceses sempre resistiram à ocupação nazista.

Com o documentário, ele mostrou como a colaboração com os nazistas era generalizada, da elite até as pessoas mais humildes.

Ophuls disse na época que não pretendia julgar a França. "Durante 40 anos, tive que suportar todas as tolices de que era um filme de acusação. Não tenta julgar os franceses", insistiu.

"Quem pode dizer que sua nação teria se comportado melhor nas mesmas circunstâncias?", questionou.