Bombardeio israelense mata 9 filhos de casal de médicos em Gaza

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou neste sábado (24) que um bombardeio israelense matou nove filhos de um casal de médicos em Khan Yunis, no sul do território palestino, e o Exército israelense disse que está analisando o que aconteceu.

"A ocupação israelense teve como alvo a casa deles [...] no bairro de Gizan al Najjar, em Khan Yunis", no sul do território palestino sitiado e devastado, acrescentou.

Os funerais das crianças foram realizados no hospital Nasser, de acordo com imagens da AFP. Munir al Bursh, diretor-geral do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, disse no X que o ataque ocorreu pouco depois de Hamdi al Najjar levar sua esposa ao trabalho.

"Poucos minutos após o seu retorno, um míssil atingiu sua casa", disse ele, acrescentando que o médico estava "atualmente em tratamento intensivo".

Israel intensificou sua campanha aérea e terrestre na Faixa de Gaza em meados de maio com o objetivo de acabar com o Hamas, assumir o controle do território palestino e libertar os reféns israelenses que ainda são mantidos ali.