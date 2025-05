Negociadores do Irã e dos Estados Unidos se reúnem nesta sexta-feira (23) em Roma para uma quinta rodada de conversações sobre o programa nuclear iraniano, após uma divergência pública sobre o enriquecimento de urânio de Teerã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (23) uma "grande" troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia, com felicitações aos dois países e a pergunta sobre se a medida poderia levar a "algo grande", uma possível referência às negociações entre os beligerantes.

MÉXICO:

Tarifas, ameaças, delações: o quebra-cabeças de Trump para pressionar o México

A chegada aos Estados Unidos da família do traficante preso mexicano Ovidio Guzmán é a mais recente peça de um quebra-cabeças que revela a estratégia de Donald Trump para pressionar o México em várias frentes.

PARAMARIBO, Suriname:

Produção de petróleo do Suriname 'pode andar de mãos dadas com o status de carbono negativo', diz presidente

O presidente do Suriname e candidato à reeleição, Chan Santokhi, disse à AFP na quinta-feira que a produção de petróleo "pode andar de mãos dadas com o status de carbono negativo" neste país com grandes reservas de petróleo recém-descobertas.

NOVA YORK:

Governo dos EUA proíbe Harvard de matricular estudantes estrangeiros

Em uma nova escalada da tensão com Harvard, o governo dos Estados Unidos proibiu na quinta-feira (22) a universidade de matricular estudantes estrangeiros.

-- EUROPA

PARIS:

Tribunal emite veredicto dos acusados de roubar Kim Kardashian em Paris

Um tribunal francês emitirá seu veredicto nesta sexta-feira (23) no julgamento dos acusados de roubar a estrela de reality show americana Kim Kardashian sob a mira de uma arma em seu quarto de hotel em Paris em 2016.

LONDRES:

Charles III visita Canadá em um momento tenso com Estados Unidos

O rei Charles III viajará na segunda-feira ao Canadá, país da Commonwealth do qual também é chefe de Estado, em uma visita rápida que espera que seja "significativa", enquanto Donald Trump sonha em transformar seu vizinho no 51º americano.

MADRI:

Meio século após a morte de Franco, Espanha conserva símbolos da ditadura

Cinquenta anos após a morte do general Francisco Franco, a Espanha ainda conserva milhares de monumentos e ruas que glorificam o ditador. Uma aberração para muitas associações, que desejam a retirada dos símbolos de áreas públicas.

PARIS:

Norte da Europa, afetado por uma seca excepcional

Uma seca de uma magnitude não vista há décadas vem devastando partes do norte da Europa, da Escócia aos Países Baixos, há semanas, afetando potencialmente de forma negativa a produtividade das colheitas.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

A guerra dos microchips entre China e EUA sob o governo de Trump

Os Estados Unidos estão de olho na gigante chinesa Huawei por seus chips avançados para desenvolvimento de inteligência artificial (IA), um novo episódio no conflito entre Pequim e Washington pela supremacia em tecnologias de ponta.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Cannes traz um novo olhar sobre a aids depois da covid

Após anos de alguma ausência em Cannes, vários filmes, alguns em competição, abordam nesta edição os primeiros anos da aids, quando predominava o medo e o repúdio.

CANNES:

Os 22 filmes em competição no 78º Festival de Cannes

Vinte e dois filmes, incluindo "O Agente Secreto, do brasileiro Kleber Mendonça Filho, estão na mostra competitiva do 78º Festival de Cannes, que termina no sábado (24).

CANNES:

Irmãos Dardenne entram em cena no último dia da competição em Cannes

Os irmãos belgas Luc e Jean-Pierre Dardenne entram em cena nesta sexta-feira (23) com "Jeunes mères", um drama sobre mães solteiras, no último dia da mostra competitiva do Festival de Cannes.

PARIS:

Surto de gripe aviária em mamíferos duplicou em 2024

O número de surtos de gripe aviária em mamíferos dobrou em todo o mundo no ano passado, aumentando o risco da propagação do vírus aos seres humanos, alertou uma agência internacional nesta sexta-feira (23).

BARCELONA:

Fotógrafa mexicana Graciela Iturbide vence o Prêmio Princesa das Astúrias das Artes

A visão inovadora e profunda da fotógrafa mexicana Graciela Iturbide foi homenageada nesta sexta-feira (23) com o Prêmio Princesa das Astúrias de 2025 para as Artes, para quem as imagens poderosas da fotógrafa mexicana nos convidam "a olhar além do que é visível".

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da última rodada do campeonato italiano

