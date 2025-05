Norte da Europa, assolado por uma seca excepcional

Há semanas, uma seca, com magnitude não vista há décadas, atinge uma parte no norte da Europa, da Escócia aos Países Baixos, o que pode afetar negativamente o rendimento das colheitas. Nesta primavera boreal choveu muito menos do que o normal no norte da França, Bélgica e Reino Unidos, por isso os solos estão secos.

Uma situação que contrasta com a do sul do continente, sobretudo Espanha e Portugal, onde o volume das chuvas foi o dobro do habitual deste período. Nos campos, as plantações da primavera ainda não germinaram devido a esse tempo excepcionalmente seco, o que pode afetar as plantações de trigo, milho, colza e cevada, que têm um "crescimento limitado" quando há déficit de água, explicou Nicolas Guilpart, professor de Agronomia no instituto francês Agro Paris Tech, à AFP. Luke Abblitt, um agricultor do leste da Inglaterra, "reza para que a chuva" caia no Reino Unido, que enfrenta sua primavera mais seca em mais de meio século. "Passamos de um extremo ao outro: chove muito no inverno e menos na primavera e verão", disse o agricultor à AFP. Segundo ele, está se resignando a adaptar seus métodos de cultivo ou a "explorar novas variedades" resistentes.

Outros optaram por começar a regar mais cedo, segundo o principal sindicato agrícola britânico, NFU, que pediu mais investimentos para instalar tanques de armazenamento nas propriedades. - Muito sol - Nos Países Baixos não chovia tão pouco desde que começaram a registrar esses dados, em 1906, uma situação que preocupa Samuel Jonson Sutanto e a Inge de Graaf, pesquisadores da Universidade de Wageningen.

A seca levou "uma redução significativa dos fluxos fluviais - entre os mais baixos já registrados - e uma queda no nível das águas subterrâneas, especialmente nas regiões orientais e meridionais", explicaram à AFP. Na Dinamarca, o instituto meteorológico advertiu, no início de maio, que os três últimos meses foram excepcionalmente secos, com menos de 63mm de chuva registrados. Além disso, há temperaturas e níveis de insolação maiores que o normal para a Dinamarca.

Segundo o instituto, desde 15 de maio, o índice de seca está em 9 ou mais, em uma escala de 1 a 10, algo que nunca havia acontecido nesta época, pelo menos desde 2005, quando se estabeleceu esse índice. Na Suécia, a Federação de Agricultores aconselhou revisar o planejamento em matéria de água. O departamento francês do Norte, fronteiriço com a Bélgica, está em alerta por seca desde segunda-feira (19), pois entre fevereiro e início de maio, a quantidade de chuva registrada foi equivalente à que normalmente em apenas um mês. Além disso, o vento do nordeste intensificou a seca do solo.