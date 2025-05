JBS anuncia dupla listagem de ações, em Wall Street e São Paulo

A aprovação da proposta, que foi tornada pública em 2023, abre caminho para que as ações de uma das maiores empresas de alimentos do mundo comecem a ser negociadas em Wall Street a partir de 12 de junho, segundo o cronograma publicado pela JBS em comunicado.

"Com a dupla listagem, buscamos uma estrutura corporativa que reflita melhor a nossa presença global e as nossas operações internacionais diversificadas", disse o diretor financeiro da JBS, Guilherme Cavalcanti, citado no texto.

Booker e outras legisladores americanos, incluindo o atual secretário de Estado Marco Rubio, recomendaram à SEC em julho que não autorizasse a listagem da JBS em Wall Street.

Fundada há 72 anos no interior do Brasil, a JBS gerencia 250 frigoríficos em 17 países, com mais de 300 mil clientes ao redor do mundo e emprega 280 mil funcionários.

Junto com outras gigantes da indústria da proteína animal como Marfrig e Minerva, foi acusada de supostamente contribuir para o desmatamento em algumas regiões do Brasil, como a Amazônia.