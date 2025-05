Fu Zai, primeiro corgi policial da China é especialista em achar explosivos e em roubar petiscos

O policial "olheiro" do cachorro não confiava nas habilidades do animal mas percebeu a vocação ao notar a agilidade ao obedecer o comando Basic da tutora e a animação para receber alimentos

Seu desempenho profissional exemplar chama atenção ainda mais em atividades geralmente desempenhadas por cães de outras raças como os Pastores Alemães no caso da Polícia ou mesmo dos cães da raça São Bernado, frequentemente usada em resgates na neve.

Fu Zai, um cãozinho chinês com pouco mais de um ano e meio, é considerado o primeiro da raça Corgi a se tornar um cão policial. A "AUtoridade" tem chamado atenção do mundo por suas incríveis habilidades em farejar, pela agilidade em operações em espaços pequenos, por ser um especialista em detectar explosivos e, acima de tudo, por ser viciado em petiscos.

Tudo começou quando o policial Zhao Qingshuai, do Departamento de Polícia da província de Shandong, na China, se surpreendeu ao observar a inteligência de Fu Zai durante um passeio casual.

Zhao Qingshuai caminhava por um parque da cidade de Shandong quando passou a notar, e se impressionar, com a habilidade de Zai de obedecer e da rapidez em executar os exercícios e comandos recebidos em troca de petiscos.

Em uma entrevista para uma TV chinesa, Zhao contou que não acreditava ser possível, na prática, um Corgi, realizar exercícios com tamanha agilidade devido às pernas curtas e facilidade em distração. Mas a opinião do homem mudou ao avistar Zai em um momento de diversão no parque quando ainda era um filhote de cerca de dois meses.