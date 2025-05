Defesa Civil de Gaza registra 16 mortes em bombardeios israelenses

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou nesta sexta-feira que 16 pessoas morreram em bombardeios israelenses em vários pontos do território palestino.

O Ministério da Saúde de Gaza informou na quinta-feira que pelo menos 3.613 pessoas morreram no território desde o fim da trégua.

Mughayir informou que dezenas de pessoas ficaram feridas nos ataques, que atingiram em particular o centro e o sul do território palestino, governado pelo movimento islamista Hamas.

A guerra começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel, que deixou 1.218 mortos e 251 sequestrados, segundo as autoridades israelenses.

A campanha de represália israelense contra Gaza provocou mais de 53.700 mortes no território palestino, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas, número que a ONU considera confiável.

str-mib/bfi/an/pb/fp