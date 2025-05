EUA acusa governo do Sudão por uso de armas químicas

Os Estados Unidos acusaram o governo do Sudão de ter utilizado armas químicas em 2024, durante o sangrento conflito interno no país, no qual enfrenta forças paramilitares, e anunciou a entrada em vigor de sanções nas próximas semanas. "Depois de um período de notificação ao Congresso de 15 dias, os Estados Unidos vão impor sanções ao Sudão, que incluirão restrições às exportações americanas e ao acesso a linhas de crédito do governo dos Estados Unidos", indicou o Departamento de Estado em comunicado.

As sanções entrarão em vigor a partir de 6 de junho. "Os Estados Unidos fazem um chamado ao governo de Sudão para cessar o uso de armas químicas" e para respeitar seus compromissos internacionais, acrescenta o comunicado. Não foi informada a data nem o lugar em que essas armas teriam sido utilizadas. Segundo uma notícia do jornal The New York Times publicada em janeiro, que citava altos funcionários americanos, o Exército do Sudão usou armas químicas em pelo menos duas ocasiões contra paramilitares em regiões remotas do país.