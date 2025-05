Wall Street fecha em forte queda, pressionada por debate orçamentário nos EUA

A bolsa de Nova York fechou com fortes perdas nesta quarta-feira (21), pressionada pelos temores de que o megapacote orçamentário de Donald Trump, atualmente em análise no Congresso, possa causar um aumento no déficit fiscal dos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones recuou 1,91%, o tecnológico Nasdaq caiu 1,41% e o amplo S&P 500 teve baixa de 1,61%.