Destruição de florestas tropicais bate recorde em 2024 com grave deterioração no Brasil

A destruição das florestas tropicais virgens no mundo atingiu um recorde em 2024 na comparação com os últimos 20 anos, com uma deterioração particularmente grave no Brasil e na Bolívia, onde se concentram dois terços da área perdida, informa um estudo divulgado nesta quarta-feira (21).

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Chavismo busca ratificar controle total na Venezuela em eleições questionadas

Dez meses após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro e os protestos subsequentes, a Venezuela elege no domingo (25) seus governadores e deputados do Parlamento em um pleito sem a participação da oposição majoritária.

PARAMARIBO:

Suriname vota em legislativas em busca de mudanças

O Suriname vota no domingo para renovar seu Parlamento, responsável por escolher o próximo presidente para mudar o destino do país, um dos mais pobres da América do Sul e que descobriu grandes reservas de petróleo.

RIO INDIO:

'Daremos a vida': agricultores rejeitam novo reservatório do Canal do Panamá

Magdalena Martínez sempre viveu em uma margem do rio Indio, mas sua casa ficará submersa por causa do novo reservatório do Canal do Panamá e, assim como seus vizinhos, pensa em resistir até o final.

-- EUROPA

PARIS:

Promotoria pede até 10 anos de prisão para assaltantes de Kim Kardashian

A Promotoria francesa pediu, nesta quarta-feira (21), 10 anos de prisão para os assaltantes que roubaram a americana Kim Kardashian em seu quarto de hotel em Paris em 2016.

MADRI:

Ex-deputado ucraniano próximo à Rússia foi morto a tiros perto de Madri

Andrii Portnov, ex-chefe-adjunto da administração presidencial ucraniana durante o governo de Viktor Yanukovych, favorável à Rússia, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (21) perto de Madri, do lado de fora de uma escola, disse uma fonte policial à AFP.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Espetáculo centenário reúne as últimas gueixas do Japão em Tóquio

No piso de parquet lustroso de uma sala de um edifício discreto de Tóquio, as últimas gueixas da capital japonesa deslizam com passos milimétricos ao ritmo da música e perpetuam uma arte ancestral em declínio.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Festival de Cannes prossegue com mais três filmes na mostra competitiva

A mostra competitiva do Festival de Cannes prossegue nesta quarta-feira (21) com a exibição de três filmes na disputa da Palma de Ouro: "Romería", da espanhola Carla Simón, "The History of Sound", do sul-africano Oliver Hermanus, e "Sentimental Values", do norueguês Joachim Trier.

CANNES:

Ser mulher 'é uma experiência violenta', diz Kristen Stewart

"Mal posso esperar para fazer mais dez filmes", declara a atriz americana Kristen Stewart à AFP após sua estreia como diretora esta semana no Festival de Cinema de Cannes, com "The Chronology of Water" (A Cronologia da Água, em tradução livre).

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

