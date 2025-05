Netanyahu se diz aberto a um "cessar-fogo temporário" em Gaza para libertar reféns

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (21) que está disposto a aceitar um "cessar-fogo temporário" em Gaza para libertar os reféns israelenses, dos quais assegurou que 20 estão "com toda certeza" vivos.

Ele reiterou ainda que "toda a Faixa de Gaza" estará sob controle do Exército israelense ao final da ofensiva em grande escala lançada no sábado, com o objetivo declarado de libertar os reféns e eliminar o movimento islamista Hamas.

No entanto, acrescentou que "devemos evitar uma crise humanitária para manter nossa liberdade de ação operacional".

Israel enfrenta uma crescente pressão da comunidade internacional para que encerre sua campanha militar em Gaza e permita a entrada de ajuda no território palestino, onde as agências humanitárias alertam que o bloqueio total imposto provocou uma grave escassez de alimentos e medicamentos.

