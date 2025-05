Indignação na Europa por tiros israelenses durante visita de diplomatas à Cisjordânia

"Estamos moendo lentilhas e massa para fazer algumas baguetes de pão, e só conseguimos preparar uma refeição por dia", acrescentou.

Israel anunciou que na segunda e na terça-feira, após a suspensão parcial do bloqueio total imposto a Gaza em 2 de março, permitiu a entrada de uma centena de caminhões da ONU.

As Nações Unidas denunciaram, no entanto, que isto representa uma "gota d'água no oceano".