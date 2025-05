EUA sanciona dois supostos membros de alto escalão do 'Cartel del Noreste'

Os Estados Unidos sancionaram dois supostos membros de alto escalão do "Cartel del Noreste" (CDN), sediado no México, que exerce uma "influência significativa" na área de fronteira entre os dois países, informou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira (21).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está no meio de uma cruzada contra o tráfico de drogas, e o "Cartel del Noreste" é um dos oito grupos criminosos designados por Washington como organizações "terroristas globais".