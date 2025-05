As equipes de emergência da Faixa de Gaza anunciaram nesta terça-feira (20) que pelo menos 44 pessoas morreram em bombardeios de Israel, que intensificou as operações militares nos últimos dias neste devastado território palestino.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Agentes do governo Trump buscam por migrantes em restaurantes de Washington

Os agentes de imigração armados que inspecionaram de surpresa a famosa pizzaria Pupatella, na capital dos Estados Unidos, em busca de funcionários em situação irregular, saíram de mãos vazias, mas deixaram um rastro de medo.

(EUA restaurante polícia imigração migração, 650 palavras, já transmitida)

LA PAZ:

Evo Morales está fora das próximas eleições na Bolívia

O ex-presidente Evo Morales está fora das eleições presidenciais de agosto na Bolívia, por não conseguir registrar sua candidatura, informou nesta terça-feira (20) o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE).

(Bolívia eleições política, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KIEV:

Zelensky acusa Rússia de 'tentar ganhar tempo' para prosseguir com a invasão

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou nesta terça-feira (20) a Rússia de "tentar ganhar tempo" ao prolongar as conversações de paz, com o objetivo de "prosseguir" com a invasão, apesar da pressão dos Estados Unidos por um cessar-fogo imediato.

(Ucrânia EUA UE conflito Rússia diplomacia, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

KRAMATORSK:

Cuidar da aparência traz 'normalidade' para ucranianas em meio à guerra

Mesmo que bombas russas caiam sobre sua cidade no leste da Ucrânia, nada impedirá Olena Sologub de cuidar de sua aparência.

(Ucrânia conflito, 620 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

XANGAI:

Confronto Índia-Paquistão, palco para a exibição de armas chinesas

O recente confronto entre Índia e Paquistão permitiu, pela primeira vez em décadas, testar as armas chinesas em combate, o que surpreendeu governos e analistas por sua eficácia.

(Índia conflito Paquistão diplomacia China, 560 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

HONG KONG:

Grupo chinês de baterias CATL estreia na Bolsa de Hong Kong com alta de 16%

As ações do grupo chinês de baterias CATL fecharam nesta terça-feira com alta de 16% em seu primeiro dia na Bolsa de Hong Kong, que com 4,6 bilhões de dólares (26 bilhões de reais) representa a maior oferta pública inicial do mundo em 2025.

(HongKong negócio bolsa China CATL automóvel, 400 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Cannes recebe o diretor iraniano Jafar Panahi após uma espera de 15 anos

O Festival de Cannes recebe, nesta terça-feira (20), o perseguido diretor iraniano Jafar Panahi, que pela primeira vez em 15 anos poderá apresentar pessoalmente seu novo filme, no mesmo dia em que a americana Scarlett Johansson estreia atrás das câmeras.

(EUA Irã França Cannes2025 México gente cinema, 490 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com