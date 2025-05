EUA executam primeiro de três presos condenados à morte esta semana

Benjamin Ritchie, 45 anos, morreu ao receber uma injeção letal na prisão estadual de Indiana, em Michigan City, após ser condenado pelo assassinato do agente Bill Toney.

Um homem foi executado nesta terça-feira (20) no estado de Indiana pelo assassinato de um policial em 2000, informaram as autoridades penitenciárias, em uma das três execuções programadas para esta semana nos Estados Unidos.

Esta foi a segunda execução no estado do meio-oeste desde 2009.

Matthew Johnson, 49 anos, será executado por injeção letal na prisão estadual do Texas pelo assassinato de Nancy Harris, uma avó de 76 anos, em 2021.

A outra execução prevista para esta semana acontecerá no estado do Tennessee (sul do país).

Oscar Smith, 75 anos, será executado na quinta-feira (22) por injeção letal pelos assassinatos a tiros e facadas em 1989 de sua esposa, Judy Smith, de quem estava separado, e dos dois filhos dela, Chad e Jason Burnett.