Trump telefona a Putin para discutir cessar-fogo na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para seu colega russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira(19), como parte da cruzada do magnata republicano para acabar com a guerra na Ucrânia. Durante sua campanha presidencial, Trump prometeu que, se eleito, encerraria em 24 horas o conflito, iniciado em fevereiro de 2022, mas seus esforços não renderam frutos quatro meses depois.

Um funcionário da Casa Branca informou nesta segunda-feira, sob condição de anonimato, que a ligação já havia começado. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, informou mais cedo que o objetivo do telefonema era "ver esse conflito chegar ao fim" e que Trump estava "cansado e frustrado com ambos os lados". A Rússia afirmou nesta segunda-feira que esta conversa entre os líderes era "importante", pois prefere encerrar o conflito por meios diplomáticos, apesar de ter lançado um ataque à Ucrânia no fim de semana que descreveu como "recorde". "É preferível atingir nossos objetivos por meios políticos e diplomáticos, é claro", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à mídia estatal. Moscou "aprecia muito" as tentativas de Washington de acabar com os conflitos, acrescentou.

Delegações da Rússia e da Ucrânia se reuniram na semana passada na Turquia pela primeira vez em cerca de três anos. As negociações terminaram sem um acordo de cessar-fogo e com Kiev acusando Moscou de enviar uma delegação de "fantoches" sem poder de decisão. Rússia e Ucrânia concordaram na Turquia em trocar 1.000 prisioneiros de cada lado. Após esta reunião, Trump anunciou sua intenção de conversar com Putin para pôr fim ao "banho de sangue" na Ucrânia, onde há milhões de deslocados.

O republicano também anunciou que falaria com seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky, e com autoridades da Otan para alcançar "um cessar-fogo" e "o fim desta guerra tão violenta". Zelensky pediu novamente nesta segunda-feira um "cessar-fogo total e incondicional". - Sanções -

A Ucrânia e seus aliados europeus acusam Putin de ignorar os pedidos de cessar-fogo e pressionam por novas sanções contra a Rússia. Os líderes do Reino Unido, França, Alemanha e Itália conversaram por telefone com Trump no domingo. "Os líderes discutiram a necessidade de um cessar-fogo incondicional e de o presidente Putin levar as negociações de paz a sério", disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico Keir Starmer.