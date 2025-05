Trump: Rússia e Ucrânia iniciarão imediatamente negociações para um cessar-fogo e fim da guerra

"A ligação correu muito bem. O tom e o espírito da conversa foram excelentes. As condições para o fim da guerra e cessar-fogo serão negociadas entre as duas partes, como só pode ser, porque elas conhecem detalhes de uma negociação dos quais ninguém mais teria conhecimento", escreveu Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Rússia e a Ucrânia iniciarão imediatamente negociações para um cessar-fogo e fim da guerra, em publicação na Truth Social, nesta segunda-feira, 19. O comentário acontece após o fim de uma ligação por telefone do republicano com o presidente russo, Vladimir Putin, que durou duas horas.

Na publicação, ele mencionou que conversou com o presidente da Ucrânia, VolodImir Zelenski, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da França, Emmanuel Macron, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, após a conversa com Putin. "O Vaticano, representado pelo papa, declarou que está muito interessado em sediar as negociações. Que o processo comece!", acrescentou.

Segundo o presidente americano, a Rússia quer fazer comércio em larga escala com os Estados Unidos quando a guerra acabar. "Há uma tremenda oportunidade para a Rússia criar enormes quantidades de empregos e riqueza. Seu potencial é ilimitado", afirmou, ao ressaltar que a Ucrânia pode se beneficiar do comércio no processo de reconstrução do país.