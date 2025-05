Leão XIV recebeu Vance e Rubio no Vaticano em meio à mediação dos EUA na Ucrânia

O Vaticano publicou fotos de Vance e Rubio, ambos católicos, sorrindo durante o encontro com Leão XIV, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, eleito pelo colégio cardinalício no dia 8 de maio. Ambos compareceram na véspera à missa de entronização do pontífice.

A reunião durou 45 minutos, segundo o porta-voz do vice-presidente dos Estados Unidos.

Leão XIV, de 69 anos, fez da paz a palavra-chave de seu papado até agora e esperava-se que discutisse com Vance e Rubio o papel do governo dos EUA na pressão pelo fim do conflito entre Rússia e Ucrânia.

O presidente americano, Donald Trump, deve conversar por telefone com seu homólogo russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira, como parte de seus esforços para acabar com a guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em 2022.

Além do papa, Vance se reuniu com o secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher, com quem manteve "conversas cordiais" durante as quais ambos expressaram sua "satisfação com as boas relações bilaterais", segundo o Vaticano.