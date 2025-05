Ibama autoriza Petrobras a avançar com pesquisa na Margem Equatorial

O megaprojeto para prospectar petróleo em uma área marítima perto da foz do rio Amazonas, no Amapá, fortemente criticado por ambientalistas, avançou nesta segunda-feira (19) no processo para a obtenção de autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A Petrobras quer iniciar perfurações exploratórias em uma zona marítima de cerca de 350.000 km² na chamada Margem Equatorial, a cerca de 500 km da foz do rio Amazonas, no norte do país.